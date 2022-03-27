山區連日降雨 投89線落石坍方交通中斷

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（中央社記者吳哲豪南投27日電）受山區連日降雨影響，南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路15.8公里處發生落石坍方，雙向道路中斷，截至今天為止仍無法通車，力行及紅葉部落民眾可改走台8線或台14甲線。

投89線力行產業道路全長約53公里，道路常因山區下雨造成落石崩塌路況差，被稱為「全台最爛產業道路」，受到山區連日雨勢影響，投89線15.8公里翠巒路段昨天又因雨坍方。

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南投仁愛鄉翠華村長高政光今天接受媒體聯訪說，投89線翠巒路段因不斷出水，怪手雖出動清理土石，但上方仍不斷有土石滾落到路面，怪手挖不勝挖，昨天中午因大小土石不斷滑落，只好緊急封路，雙向交通也因此中斷。

高政光指出，由於山區有濃霧，無法確認道路上方邊坡情形，只能和縣府保持聯繫，等到山區雨停濃霧散去，確認邊坡土石狀況穩定，安全無虞後，再動用怪手等重機具進駐搶通，盡快恢復通行；而在恢復通行前，仁愛鄉力行及紅葉部落民眾出入可改走台8線及台14甲線。（編輯：張雅淨）1110327