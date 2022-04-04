高雄港埠旅運中心將完工 預計6月底前取得部分使照

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交通部次長祁文中等人3日到高雄港視察港區COVID-19防疫作為及高雄港埠旅運中心施工進度。（台灣港務公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄港埠旅運中心工程進度達96.6%，包括裙樓全部及塔樓東側、北側及西側帷幕均已完成，預計5月中前完成所有帷幕工程，6月底前取得旅運設施部分使用執照後對外開放。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，交通部次長祁文中昨天至高雄港視察港區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，並關切高雄港埠旅運大樓施工進度。

台灣港務公司表示，目前高雄港持續落實港區進出人員身分查對、實聯制及人員體溫量測等，並進行相關登船管制及巡查作業。

對於高雄港埠旅運中心工程施工進度，台灣港務公司指出，旅運大樓外牆為3D曲面帷幕，施工難度高，目前已經完成96.6%，包括裙樓全部及塔樓東側、北側及西側帷幕均已完成，剩下曲率最大、施工難度及精確度要求高的南側帷幕。

祁文中指示今年5月中以前完成所有帷幕工程，並於6月底前取得旅運設施部分使用執照，其餘包括旅客橋、室內外觀景平台、室外開放空間及與輕軌車站銜接的風雨走廊，也在取得使用執照後，開放民眾使用。

高雄港務分公司今天接受中央社記者訪問表示，高雄港埠旅運中心分為旅運及辦公空間，旅運空間預計6月底前取得使用執照後可對外開放：位於塔樓的辦公空間則預計年底前取得使用執照。

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祁文中也關心旅運大樓施工是否影響周邊輕軌安全，台灣港務公司表示，近輕軌側工地施工及作業進出有嚴格管制，並控制車輛進出，確保施工安全及輕軌營運。祁文中指示在加強防疫作為、落實工地安全等前提下，如期如質完成啟用。

高雄港埠旅運中心是興建中的高雄港岸運輸設施，地上最高15層、地下2層，建築外型有如銀白色船體，可停泊2艘22.5萬噸大型郵輪。（編輯：謝雅竹）1110404