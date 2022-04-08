3確診者到金門旅遊 足跡遍及5鄉鎮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣政府接獲其他縣市轉介3名確診個案，3人在金門足跡遍及5鄉鎮，初步匡列61人，其中在金21人。縣長楊鎮浯表示，馬拉松等大型活動將採取打滿3劑疫苗等措施，加強防疫。

縣府上午召開記者會，楊鎮浯率秘書長陳祥麟、衛生局長李錫鑫說明最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。楊鎮浯表示，縣衛生局接獲其他縣市轉介3名確診個案，分別是個案25195、25196和25197，3人為同住家人，在可傳染期在金門自由行4天。

楊鎮浯表示，3人於1日搭乘立榮航空B7-8801來金旅遊，2日即出現發燒、咳嗽等症狀，4日結束旅程回台，5日確診。

楊鎮浯指出，3人在金足跡遍大小金門5鄉鎮，包括金城鎮總兵署、莒光公園，金湖鎮佑昇生億飲食、陳景蘭洋樓、昇恆昌金湖廣場，烈嶼鄉九宮碼頭，金沙鎮獅山砲陣地，金寧鄉古寧頭戰史館和老麵茶等。居家隔離初步匡列人數64人，其他在金21人、在台41人，有2人未連絡上。他並表示，金門目前確診病例仍為4例。

對於接下來的迎城隍、石蚵文化小麥季、馬拉松等大型活動，楊鎮浯表示，參加馬拉松必須先打滿3劑疫苗，到時縣府也會提供快篩劑，若未打滿3劑、無法配合快篩者，改為線上跑。

楊鎮浯說，縣府各項大型活動都朝這個方向來規劃，並密切觀察疫情變化；未來大型活動將視整體疫情變化滾動調整，不排除加強相關防疫措施。（編輯：黃世雅）1110408

（金門縣政府提供）

（金門縣政府提供）

（金門縣政府提供）