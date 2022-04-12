台中市東勢群聚感染 篩驗1156人2名陽性

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台中市東勢區到11日共有9人確診，已有群聚感染現象，為避免疫情擴大，市府設置東勢前進指揮所，並分別在東新國小、客家樂活園區開設快篩站，到12日上午8時，共篩1156人，其中2人陽性。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市東勢區到昨天共有9人確診，已有群聚感染現象，市府今天表示，經開設東勢前進指揮所及2個快篩站，到上午8時，共篩1156人，其中2人陽性，還有22人PCR採檢中。

市府指出，東勢區自東新國小附設幼兒園1名女童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以來，到昨天已有9名確診個案，為避免疫情擴大，市長盧秀燕下令，設置東勢前進指揮所外，並分別在東新國小、客家樂活園區開設快篩站，昨天單日共調派176名市府人員前往支援。

衛生局副局長兼任指揮官邱惠慈指出，前進指揮所短時間內，可確認病毒有無大規模擴散，並以確診案例為核心，周遭相關人士將採PCR檢驗，其他市民以快篩為主，若為陽性，即加驗PCR，台中開設前進指揮所模式後，成效良好，也有助迅速了解疫情趨勢。

到上午8時為止，市府表示，2處快篩站共篩驗1156人，其中東新國小共快篩405人，全部陰性；PCR採檢247人，2人陽性，245人陰性。客家樂活園區共快篩482人，全部陰性；PCR採檢22人，尚待結果出爐。（編輯：黃世雅）1110412