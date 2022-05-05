彰縣府重提捷運鹿港線報告 議員指時程財務有問題

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化縣議會今天開定期會，縣府重提彰化捷運鹿港線專案報告，但多名縣議員仍認為路線規劃、時程與財務等有問題，彰化縣長王惠美則希望議員支持，未來會把議員意見列入。

彰化縣大眾捷運系統鹿港線銜接彰化市及鹿港鎮，全長約21公里，沿路設置23處平面及高架車站，總經費約需新台幣262億元，彰化縣議會今年3月開臨時會，縣府工務處將彰化捷運鹿港線的可行性評估報告送議會審查，在分組審查階段即被藍綠議員退回。

彰化縣議會第19屆第7次定期會4月26日開議，今天安排議程為「彰化縣大眾捷運系統鹿港捷運可行性研究專案報告」，會議採視訊方式進行，多名議員仍舊認為，縣府工務處重提的專案報告有問題。

時代力量彰化縣議員吳韋達指出，上次退回原因之一是因為旅次量及推估報告不完整，這次專案報告運量密度算法粗糙，無法反映真實狀況，如此草率提出數字，會讓彰化陷入無限還債的無底洞。

民進黨彰化縣議員黃盛祿也批評，以彰化縣財政負擔情形與人口數，興建彰化捷運鹿港線完全不符合成本，他以台中、高雄等地捷運為例，目前仍大量虧損，彰化捷運根本就是錢坑。

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國民黨彰化縣議員林庚壬則說，捷運鹿港線總經費約需新台幣262億元左右，而和美鎮人口比鹿港、秀水多，建議捷運可以先規劃和美線。

王惠美指出，對都市來說，軌道工程非常重要，針對議員的意見，由於目前是第一階段可行性評估，她要拜託議員支持縣府，讓案子先送到交通部，過程中還會有專家學者繼續提出指導，縣府會把議員意見反映給交通部。（編輯：陳仁華）1110505