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綠中市議員第5選區民調 周永鴻、蕭隆澤等出線

2022/5/12 14:08
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）民進黨台中市議員黨內初選民調，今天公布第5選區，現任議員周永鴻、蕭隆澤順利過關，第9選區因樣本數不夠，民調初選12日接續進行。

民進黨台中市議員9日起進行黨內初選民調，扣除原住民選舉區，台中市共劃分14個市議員選舉區，其中有7個選舉區因為登記參選人數超過提名席次，需要辦理黨內初選民調作業。

11日進行第5選區（潭子區、大雅區、神岡區）、第9選區（北區）的初選民調。第5選區提名3席，登記參選有現任市議員蕭隆澤、周永鴻、前市議員張雅旻以及林義偉，民調結果由周永鴻、蕭隆澤、林義偉出線。

第9選區提名2席，登記參選有現任議員賴佳微以及里長高敏裕、前民進黨台中市黨部副執行長楊宗澧、前台中市長張溫鷹女兒陳俞融。

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民進黨台中市黨部主委李天生接受中央社記者訪問指出，因11日民調電話樣本數不足，經候選人同意，民調電話延後至今天持續進行。

民進黨台中市黨部表示，必須進行民調作業的分別是第4選區（后里、豐原）、第5選區（神岡、大雅、潭子）、第8選區（北屯）、第9選區（北區）、第10選區（中、西區）、第11選區（東、南區）、第13選區（大里、霧峰）。（編輯：卞金峰）1110512

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