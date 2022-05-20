賴坤成辭職拚綠營提名 強調不會脫黨參選台東縣長

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財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成20日在台東舉行記者會，宣布今天會將辭職信寄出，宣示「破釜沉舟．背水一戰」爭取民進黨提名參選下屆台東縣長。中央社記者盧太城台東攝 111年5月20日

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）前台東立委賴坤成今天請辭聯輔基金會董事長，背水一戰爭取民進黨提名競選台東縣長，他提出規劃南島文化園區、公地放領政見，但他強調不會脫黨參選。

財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成今天在台東召開記者會，宣布今天會將辭職信寄出，宣示「破釜沉舟‧背水一戰」爭取民進黨提名參選下屆台東縣長。他並提出，在台東成立南島文化園區、增設「健康護理學院」及公地放領等政見。

賴坤成說明，從中國大陸看台灣是離島是邊陲，從西部平原看台東是後山是邊陲，但面對浩瀚的太平洋，台東卻是通往南島世界無限寬廣的道路。世界南島首都在台東，在台東打造國際級南島文化園區、南島傳統與現代流行音樂中心。

賴坤成表示，在台東增設「健康護理學院」提供護理、藥學、檢驗、復健、長照、輔具運用等學系，讓台東學子就學、現職人員在職進修的機會，與日本長照機構合作，將台東發展為「冬季LongStay」的基地。

另外，要落實台東的土地正義，必須推動「公地放領」、「台糖土地專案讓售」。

賴坤成也批評台東縣政府這幾年施政荒腔走板，焚化爐案賠超過新台幣18億元，美麗灣渡假村案賠了6億多元，現在知本光電案恐怕又會國賠，這麼多的錢為何不拿來補助偏鄉和低收入孩童的營養午餐。

如未獲民進黨提名是否參選到底？賴坤成表示，現在是政黨政治，沒有政黨奧援獨立參選會是一個悲劇英雄，他也不會做出親痛仇快的事，因此不會脫黨參選。 （編輯：郭諭儒）1110520