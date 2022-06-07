賴香伶6/8展開桃園請益之旅 首站拜會議長邱奕勝

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民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左）7日表示，已規劃請益之旅，8日將帶著黨籍市議員參選人，一起拜會桃園市議長邱奕勝。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天表示，明天將帶著黨籍市議員參選人拜會桃園市議長邱奕勝。對於前台北市議員羅智強退選，她說，政黨沒有公平民主機制產生人選會讓支持者失望。

民眾黨桃園市長參選人、立法委員賴香伶上午召開記者會為外送員發聲，會後接受媒體聯訪，對於記者詢問是否已展開拜訪行程，賴香伶說已規劃請益之旅，明天將帶著黨籍市議員參選人，一起拜會桃園市議會議長邱奕勝，議長是超越黨派的角色，有很多經驗值得學習。

對於記者詢問，如何看待民進黨可能推派新竹市長林智堅或立委鄭運鵬參選桃園巿長，賴香伶表示目前人選還不確定，但2人都是年輕的優秀人才。

記者又問，國民黨桃園市長提名人選爭議，賴香伶指出，政黨能透過初選、公平機制才能良性發展，可惜藍營似乎無法透過公平民主的機制產生人選，羅智強的退出也許是心裡失望，但外人看到的是國民黨沒有勇氣改變，會造成更多支持者失望。

賴香伶在記者會中說，日前與立委邱臣遠邀集財政部賦稅署等單位召開協調會，促使Uber Eats同意，為外送員開立的110年度各類所得扣繳暨免繳憑單，從先前的「其他所得」更正為「薪資所得」，財政部北區國稅局也在5月31日准予更正。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，感謝賴香伶、邱臣遠及相關單位協助更正，同時提醒外送員就算已完成所得稅申報、多繳稅，可在6月底前重新申報，至少可減稅約1萬元。

賴香伶也與桃園市外送員合作，推出「你的辛苦、我知道」形象廣告，在外送箱張貼「眾人的桃園市長」爭取支持。桃園市外送工會理事長石家穎說，感謝賴香伶為基層勞工爭取權益，還願意補貼廣告費增加外送員的收入。（編輯：李錫璋）1110607