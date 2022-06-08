賴香伶拜會邱奕勝 獲祝福共同為桃園好

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（中央社記者葉臻桃園8日電）台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶，今天至桃園市議會拜會議長邱奕勝。賴香伶會後受訪表示，有得到邱奕勝的祝福及指導，相信會是一場良性競爭的選舉，為桃園好是大家共同的願望。

賴香伶今天上午帶著黨籍市議員參選人，至桃園市議會拜會議長邱奕勝並進行會談，過程並未公開；邱奕勝會談前接受媒體聯訪時說，任何想為桃園做事的鄉親、民代，都歡迎他們來桃園。

賴香伶會後接受媒體聯訪時表示，這是她桃園市政請益、學習之旅的首場，她和邱奕勝做了許多交流，兩人一樣都是客家人，因此用客家話聊得很開心，邱奕勝也認為彼此能不分顏色，只要為桃園好、都很歡迎。

賴香伶表示，有得到邱奕勝的一些祝福以及指導，相信團隊在桃園市議員、市長的選舉上，一定會帶來良性的競爭，「政黨和選舉是一時的，但是為桃園好是大家共同的願望」。

媒體詢問，今天來是否是要爭取邱奕勝的支持。賴香伶表示，不管是什麼政黨來議會，一定都要來親自拜會議長，邱奕勝也能理解他們在這個時候來，對於未來互動上面，也可以有更好的基礎。

賴香伶表示，邱奕勝是超越黨派，希望透過最大的集思廣益，對市政的監督做到最好的互助基礎，因此不管是對藍營、綠營或是白色力量，都是希望能有這樣的共識。

賴香伶說，邱奕勝也祝福他們心想事成，大家都能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間把選舉、政治共同做到最完善，不因政黨不同而不往來；民眾黨是新的政黨，仍有很多需要學習的地方，所以大家互相祝福，一起努力為桃園好。

賴香伶也說，請益之旅後續的安排上，包括地方耆老、政治前輩，都已經開始聯繫，應該很快就會有第2場。（編輯：李錫璋）1110608

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（右）8日拜會桃園市議長邱奕勝（左），兩人互贈禮物。賴香伶表示，有得到邱奕勝的一些祝福及指導，相信團隊在桃園市議員、市長選舉上，一定會帶來良性的競爭。中央社記者葉臻攝 111年6月8日