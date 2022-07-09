高雄輕軌C20到C24站進度超前 預計10月完工

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高雄市長陳其邁（右）9日視察高雄輕軌愛河之心C24站特色車站施工進度，聽取相關簡報，並表示輕軌美術館站C20站到愛河之心C24站工程將提早到今年10月完工。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月9日

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄市長陳其邁今天視察高雄輕軌C24站愛河之心站，他表示，C20到C24站原本將於年底完工，配合10月7日起台灣設計展將提前在10月完工，讓民眾從高鐵轉乘高捷跟輕軌。

高雄環狀輕軌美術館至大順路段C20站至C24站軌道工程平均進度超前達60%，陳其邁上午在民進黨立法委員趙天麟及高市議員簡煥宗、李喬如、李雅慧陪同下，前往視察C24站愛河之心特色車站施工進度。

陳其邁致詞指出，輕軌美術館站C20站到愛河之心C24站原先預計於今年12月底完工，但為配合10月7日至23日在高雄舉辦的台灣設計展，將提早到今年10月完工，屆時民眾可從左營高鐵站轉乘高捷紅線到凹子底，再搭乘輕軌到美術館、駁二或鼓山哈瑪星等，共襄盛舉高雄的藝術盛事。

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陳其邁說，自己上任後第一件事情，就是把停工2年的輕軌加速趕工，希望今年目標到博愛路，明年輕軌成圓，另外今年捷運建設四線齊發，包括輕軌美術館到大順路段通車、捷運紅線延伸至路竹已經動工、捷運黃線今年底動工、捷運紅線小港林園延伸線環評通過，綜合規劃報告送交通部至行政院待核定。

市府新聞稿指出，愛河之心C24車站建築設計融合客家剪紙意象作為車站特色，結合客家藍色系花布設計元素融入都市景觀，創造人文藝術的樂活城市；其緊鄰富邦凹子底商業區，提供未來商業旅客往來，並可與捷運紅線互相轉乘，特殊的客家剪綵配合光影折射的視覺外觀，預期將成為另一個新的打卡景點。（編輯：謝雅竹）1110709