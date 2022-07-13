蔡炳坤中風昏迷第3天 北市聯醫：生命徵象穩定

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北市副市長蔡炳坤11日晚間右腦出血性中風，手術完陷入深度昏迷，目前仍在加護病房觀察。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市副市長蔡炳坤11日晚間右腦出血性中風，手術完陷入深度昏迷，目前仍在加護病房觀察。北市聯醫今天表示，蔡炳坤生命徵象穩定，腦壓監測皆在正常範圍內，持續追蹤。

聯合醫院仁愛院區副院長林志陵今天上午透過媒體群組說明，蔡炳坤仍在加護病房觀察中，生命徵象穩定，持續鎮靜治療。

林志陵指出，蔡炳坤腦壓監測皆在正常範圍內，本週為關鍵觀察期，仁愛院區醫療小組將持續追蹤蔡炳坤的病情狀況。

台北市長柯文哲出席環南市場環境整潔評比頒獎典禮時接受媒體聯訪表示，他昨天晚間有去探視蔡炳坤，蔡炳坤生命安全無虞，會給予最好的治療，希望能平安度過。

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蔡炳坤11日晚間陪同柯文哲與台中市議會考察團餐敘時，突然身體不適倒下，柯文哲判斷為中風，叫救護車送往聯合醫院仁愛院區治療，電腦斷層等檢查顯示右側大腦大片出血合併中線偏移。

聯合醫院昨天說明，蔡炳坤11日晚間7時49分送至仁愛院區急診時，已意識不清、血壓偏高，確認為右腦出血性中風後立即進行開顱手術清除血塊、腦室引流並植入腦壓監測器，手術時間大約1.5小時，術後處於深度昏迷狀態，入住加護病房觀察治療。（編輯：李亨山）1110713