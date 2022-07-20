金門悠遊國旅業者報名熱烈 避免群聚分流收件

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悠遊國旅補助上路，金門縣政府20日表示，有近8成合法旅宿業者通過審核參與；為避免群聚，將以業者登記證尾號奇偶數對應日期，分流收件。圖為金門民宿業者。（業者提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月20日

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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」啟動，金門縣政府今天表示，有近8成合法旅宿業者通過審核參與；為避免群聚，將以業者登記證尾號奇偶數對應日期，分流收件。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重創旅遊旅宿業，為準備迎接國際觀光客，為國境開放先熱身，交通部觀光局自15日起推出悠遊國旅補助方案。縣府今天發布新聞表示，金門縣已有371家旅宿業者通過審核，成功申請線上報名悠遊國旅補助活動。

觀光處說明，以金門地區總計468家登記在案的合法旅宿業者計算，業者報名率高達79%；符合這次加碼條件業者，依個別統計資料顯示，有203家符合自行車友善旅宿、1家符合環保標章，以及147家符合好客民宿規定。

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悠遊國旅補助到12月15日止。觀光處提醒旅宿業者，補助活動收件日期自8月1日起，每個月15日以前在金城車站4樓受理業者申請。特別的是，金門縣政府因應防疫，避免群聚，首次採取「分流收件」，以業者登記證尾號奇、偶數對應日期的單、雙日，但烈嶼鄉業者不在此限。收件時段為縣府上班日。

此外，由於民國108年擴大秋冬遊及109年安心遊補助期間，金門縣曾發生旅宿業者涉嫌詐領住宿補助費等情事，因此，觀光處呼籲地區旅宿業者務必遵守這次住宿補助活動請領規範，勿因違法情事重創金門縣觀光形象，失去交通部觀光局刺激國內旅遊發展的美意。（編輯：張芷瑄）1110720