陽光棒球夏令營登場 前中職球星共襄盛舉

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）陽光城市發展協會與立委張廖萬堅今天舉辦為期4天棒球夏令營，前2年因疫情停辦，今年因疫情趨緩舉辦，邀請前中職球星出席開幕，難得與球星近距離接觸，小朋友難掩興奮之情。

兒童陽光棒球夏令營今年邁入第15屆，今天舉辦開幕式，請來立法院副院長、中職大聯盟會長蔡其昌為活動開球。前職棒球星鄭達鴻、張正偉也出席活動，現場小朋友與球星近距離接觸，相當興奮。

張廖萬堅致詞表示，陽光棒球夏令營最初是由台中市棒球委員會、陽光城市發展協會自2004年合辦，今年已邁入第15屆，為期4天的棒球夏令營，今年雖然因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改線上報名，仍然額滿。

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蔡其昌指出，台灣棒球在大家努力下，已漸漸重拾民眾對棒球的熱愛，自己也兌現接任會長的承諾，成功爭取中職第6隊。台中市議員江肇國勉勵參加營隊孩童們，莫忘初衷，有朝一日大家也能是站在球場上發光發熱的一員。

今天上午開幕式，營隊邀請鄭達鴻及張正偉擔任棒球夏令營的神秘嘉賓，2人現場分享球場經驗，並教導小朋友學習團隊精神與自身態度，遠遠比球技還要重要的觀念，他們鼓勵小朋友開心體驗打球的樂趣，為自己的童年留下珍貴的回憶。（編輯：郭諭儒）1110802