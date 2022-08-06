靠「黃金右手」拉拔5子女 蔡水元獲高雄模範父親

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄福澤慈善事業基金會今天表揚25名模範父親，其中76歲蔡水元誤觸未爆彈失去左手掌、終身肢障，但靠「黃金右手」扶養5個小孩，更是全國首名身心障礙人士考上小貨車駕照。

父親節將近，高雄市政府與財團法人高雄市私立基督教福澤慈善事業基金會上午在高雄市政府社會局婦幼青少年活動中心共同舉辦「高雄市第47屆模範父親表揚活動」，今年共評選出25名模範父親，每位都有令人感佩的人生故事，即便處在生活艱困年代，或曾歷經生活不順遂，養育身心障礙子女辛苦歷程等境遇，皆能以正向及無怨無悔態度全心守護家庭、教養兒女。

其中，蔡水元因在國中時誤觸未爆彈導致終身肢障，但失去左手掌的重大打擊並未使他向命運低頭。為了嗷嗷待哺的5個孩子，他曾在製鞋廠上班、市場賣菜及夜市擺攤，「黃金右手」撐起照養家庭責任。也是全國第一個身心障礙人士考上小貨車駕照的駕駛，現為獲獎無數書法老師。其人生故事更讓子女提早懂事成熟，學習到父親剛毅堅忍精神。

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高雄市長陳其邁表示，每個家庭的父親在家中都是非常重要角色，傳統上父親常常都扮黑臉，媽媽扮白臉，其實人生境遇有時候很難說，有時候家庭常出現父兼母職，隔代教養等，父親及母親角色在現在社會有時候很難區分。

陳其邁也提到，生5個孩子的蔡水元是從澎湖來高雄打拚，非常值得替他鼓掌，也是台灣第一個身障人士考上小貨車駕駛執照，並在鞋店、水果行等打拚，全力扶養小孩成長。今天的受獎模範父親都是家中英雄，也是很多子女學習的榜樣，非常感謝福澤慈善事業基金會從民國64年至今，幫高雄選拔出最好的模範父親，也要向高雄所有父親說一聲辛苦了。（編輯：陳政偉）1110806