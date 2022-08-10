澎湖吉貝最美海島婚禮 14對新人參加

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澎湖縣政府29日起至9月1日將辦理「情定吉貝結婚派對」，10日在地質公園中心舉辦活動記者會，縣長賴峰偉（前右4）宣布今年共有來自全國14對新人報名參加，將在最美麗的吉貝海灘留下感動與回憶。中央社 111年8月10日

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（中央社澎湖縣10日電）澎湖縣政府今天表示，「情定吉貝結婚派對」今年首度移往最美的夢幻海灣吉貝沙尾，29日將有來自國內14對新人在沙尾海灘完成終身大事。

澎湖縣政府辦理「情定吉貝結婚派對」，今天在地質公園中心舉辦記者會，縣長賴峰偉宣布今年共有來自全國14對新人報名參加，在最美麗的吉貝海灘，留下感動與回憶。

縣府旅遊處表示，今年澎湖海洋派對－情定澎湖的海島婚禮，選在最美的夢幻海灣吉貝沙尾舉辦，活動自29日至9月1日規畫有4天3夜吉貝海島遊，除了讓參與的新人體驗吉貝日夜之美，感受碧海藍天的美麗氣氛，免費安排主題婚紗拍攝、海島沙灘婚禮、情定晚宴及吉貝海島小旅行，讓新人們留下最美倩影。

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海島婚禮的重頭戲情定晚宴，31日晚上登場，音樂派對邀請百變小魔女張文綺、台語歌壇銀色夫妻檔陳隨意、謝宜君深情獻唱外，還將施放絢麗愛你999秒花火秀，讓花火點亮每對新人，留下難忘且特別的回憶。

縣府表示，參加澎湖海島婚禮的14對新人，可獲贈藝術家陳永興手工漆盤、仙人掌擴香石、珍珠項鍊、文石對章、貝殼造型紀念對杯、雞母狗手工皂、愛在澎湖紀念T-shirt、囍米禮盒、古厝磁鐵等澎湖限定紀念好禮，也特別準備一組「雙心石滬造型金飾」，由參與這次活動的新人在臉書或IG發文分享活動內容以及心得，按讚人氣最高的新人將獲得這組造型金飾。（編輯：黃世雅）1110810