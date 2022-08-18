張善政中壢慈惠堂祈福 證實邱奕勝任後援總會長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天與國民黨籍桃園市立法委員，以及桃園市議會議長邱奕勝等人前往中壢慈惠堂參拜祈福，並證實由邱奕勝擔任後援會總會長，相信選戰必定勝利。

張善政上午接受媒體聯訪時表示，從被徵召開始就是一步步的把團結的力量集合在一起，早在很久以前就已整合成功。今天到中壢慈惠堂向母娘稟報團結的決心，要像一家人一樣打贏年底選戰。

對於記者詢問，最近有坊間民調顯示領先。張善政說，民調就是參考，領先多少不會去在意，甚至心裡會當做「我們其實民調並沒有領先」的這種力量，讓他每天更有決心走下去，跟鄉親多多接觸、瞭解需求才是重點。

記者又問，如何看待民進黨找來副祕書長林飛帆加入鄭運鵬的選戰。張善政指指出，民進黨怎麼組團隊他沒有意見，國民黨把自己的團隊弄好、展現團結的力量，就是今天的目的，也才是最重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於外傳他將尋求前立法院長王金平加入團隊、前高雄市長韓國瑜站台，也有人建議找前立委蔡正元來當高級幕僚協助操盤，張善政表示，他們一直是多年的好朋友，會在選舉的時候給團隊力量、提供意見與支持，也是很正常的事情。

記者詢問，如何看待總統蔡英文以黨主席的身分喊出「支持鄭文燦，票投鄭運鵬」。張善政說，桃園市長鄭文燦跟民進黨桃園市長參選人鄭運鵬是不同的人，這次的選舉大家要看的是「人」，是他跟鄭運鵬有什麼不一樣，而不是鄭文燦在選第三任，鄭運鵬在地方的表現，鄉親心裡都有一把尺，他不便評論。（編輯：李錫璋）1110818