更多編輯台推薦新聞：
專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1
運動

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難
產經

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄輕軌C20站至C24站初勘完成 拚10月通車

2022/8/30 18:29（8/30 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站30日辦理初勘，下午在C23龍華國小站模擬演練車禍起火等項目，高捷公司等相關單位展現高度機動性，災防能力獲初勘委員肯定。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月30日
高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站30日辦理初勘，下午在C23龍華國小站模擬演練車禍起火等項目，高捷公司等相關單位展現高度機動性，災防能力獲初勘委員肯定。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天辦理初勘，初勘結論為「有條件同意初勘合格」，部分改善事項必須在9月底前完成，以利交通部履勘，力拚10月通車。

高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天辦理初勘，上午於高雄捷運公司分組簡視文件，下午在C23龍華國小站模擬演練車禍起火等項目。

高雄市交通局事後發布新聞稿表示，初勘演練地點是在C23龍華國小站，狀況為列車於路口發生車禍起火，汽車駕駛受傷，經滅火送醫排除狀況後，發現轉轍器故障等情形。高捷公司等相關單位展現高度機動性，災防能力獲初勘委員肯定。

經過一天勘查測試，初勘委員會總召集人許添本表示，結論為「有條件同意初勘合格」，部分改善事項必須在9月底前完成，以利交通部後續進行履勘。

初勘委員會共開出3項「履勘前須改善事項」、5項「一般注意改善事項」、16項「後續建議改善事項」。

「履勘前須改善事項」主要包含C23站植草軌道草皮凹陷及月台高燈基座無收縮水泥未補等，這些項目高雄市捷運局與高雄捷運公司將於短期內完成改善。

交通局長張淑娟說，輕軌台鐵美術館站至愛河之心站完成初勘後，將要求捷運局及高捷公司盡速針對相關缺失立即改善，再依程序報請交通部進行履勘；目標10月通車，屆時服務範圍可由現行26站增為31站。

交通局表示，配合高雄市10月舉辦台灣設計展，民眾可從高鐵左營站至捷運紅線凹子底站，搭乘輕軌直接轉乘至美術館園區、駁二藝術特區或亞洲新灣區等地區，一同參與高雄藝術盛事。

交通局指出，此次初勘委員網羅全國各地土建、機電及營運專家9人，組成初勘委員會，以許添本為總召集人，交通部也派員列席指導。（編輯：張芷瑄）1110830

張淑娟
高市仁武凹子底線公車9/1通車 多條路線班次加密 營造友善環境 高市公車到站原住民族語廣播服務
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族