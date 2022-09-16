家長穿恐龍裝現身校門口 只為履行與孩子約定

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新北市林口區某國小校門口最近有「恐龍家長」出沒，畫面逗趣吸睛。校方表示，這是一名家長因孩子剛上小學有點適應不良，才與孩子約定以特殊造型陪同上下學。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月16日

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（中央社記者高華謙新北16日電）新北市林口區某國小校門口近3天都可以看到穿著恐龍裝的「恐龍家長」出沒，畫面逗趣。該國小校長說，這爸爸因孩子剛上小學有點適應不良，才與孩子約定穿成這樣陪同上下學。

社群網站臉書（Facebook）社團「林口大家庭LinKou-Family」接連3天有網友分享，在某國小校門遇到身穿奇特服裝的家長，吸引民眾與小朋友駐足圍觀，「這位爸爸今天果然不負所望，Day1暴龍，Day2噴火龍，Day3小小兵」，逗趣畫面吸引數千網友按讚，引發熱烈討論。

新北市林口區某國小學生家長與剛上小學的孩子約定，只要乖乖上學就穿布偶裝陪伴上下課3天，特殊造型總能吸引其他小朋友與民眾目光。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月16日

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網友紛紛留言大讚「可愛的家長！超有用心和創意」，「每天大人小孩都在期待這位家長的出現」，也有人打趣地說「名符其實的恐龍家長」「這讓其他家長怎麼活呀？讓人還當不當爹…」「這隻火暴龍是要把小孩趕去學校嗎」，也有人敲碗希望他能穿這樣站導護，很期待接下來還會有什麼新造型。

該國小校長說，這爸爸的服裝是租來的，因他的孩子剛讀小學1年級，有點適應不良，才與孩子約定，只要乖乖上學他就穿恐龍裝、布偶裝陪伴上下學3天，「爸爸是為了履行諾言」。（編輯：張銘坤）1110916