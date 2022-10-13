竹南2黑羊逛大街 警通知動保所帶回照料

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苗栗縣竹南鎮12日出現2隻迷途黑羊逛大街，有熱心民眾協助將羊驅趕至一旁修車廠內，用多個汽油桶圍成安置區域，在裡頭提供青草等食物，讓2隻小黑羊乖乖待在此區，並通報警方協助處理。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣竹南鎮中華路出現2隻迷途黑羊逛大街，熱心民眾協助驅趕安置附近修車廠內，但遲遲等不到飼主出面，由警方通報苗栗縣動物保護防疫所帶回照料。

苗栗縣警察局竹南分局指出，談文派出所昨天傍晚接獲民眾報案，指稱竹南鎮中華路上有2隻小羊走失。員警到場了解，發現2隻小黑羊在馬路上閒晃，當時正值下班車潮眾多，影響交通安全。

竹南警分局表示，當時有熱心民眾協助將羊驅趕至一旁修車廠內，用多個汽油桶圍成安置區域，並在裡頭提供青草等食物，讓2隻小黑羊乖乖待在裡面。

員警詢問附近民眾，但都不知道羊從哪裡來，也遲遲未有飼主出面，今天上午通知苗栗縣動物保護防疫所將小羊帶回照料。

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苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義指出，這2隻黑羊分別為1公、1母，目前正著手聯繫竹南、頭份地區養羊戶，希望能找到飼主領回；若逐一詢問訪查仍無法確認飼主，日後將公告開放認養。

竹南警分局表示，感謝民眾第一時間主動協助將馬路上的羊隻引導至安全處所，避免事故發生，並提醒民眾，依道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1111013