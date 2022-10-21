陳其邁視訊會愛丁堡市議長 從文化人權談到淨零排放

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高雄市長陳其邁（左4）20日視訊拜會蘇格蘭愛丁堡市議長戴伊（Cammy Day）（視訊畫面左側），雙方就產業轉型、智慧城市、淨零排放、文化及人權等議題交換意見。圖左為高雄市經發局長廖泰翔。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月21日

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市長陳其邁透過視訊拜會蘇格蘭愛丁堡市議長戴伊（Cammy Day），雙方針對產業轉型、智慧城市、淨零排放、文化及人權等議題交換意見，期待在多元領域展開實質合作。

高雄市政府今天透過新聞稿表示，陳其邁昨天在視訊中祝賀戴伊順利連任，並指出戴伊在今年3月提出友台議案，以最具體的行動支持台灣，令人感動；也感謝英國在內的G7國家對於台灣面臨威權國家的脅迫表達關切，台灣與蘇格蘭同樣熱愛民主自由，相信未來能持續為共同理念與價值而努力，台灣人也會繼續堅持平權理念。

陳其邁說，高雄過去有豐富的石化鋼鐵產業，現在致力推動產業與能源轉型，世界重要半導體龍頭企業台積電也進駐高雄投資；數位轉型方面，高雄也有具競爭力的5G AIoT企業，也將持續解決過去的產業汙染問題，淨零轉型也是重要政策目標，相信高雄與愛丁堡在綠能及智慧城市領域有非常大的合作空間。

陳其邁說，盼積極跟愛丁堡市建立正式合作，尤其在淨零排放與綠能議題上，相信彼此有很多值得學習之處，期許未來在政策討論上有更深入的合作，並邀請戴伊出席2023年3月在高雄舉辦的智慧城市論壇暨展覽，高雄人文地貌豐富，相信熱愛戶外活動的戴伊將會愛上高雄。

戴伊感謝駐英國台北代表處愛丁堡辦事處處長張嘉政、蘇格蘭台灣協會會長陳韻如的支持，相信高雄與愛丁堡有許多值得合作的面向，盼建立更密切的關係；戴伊非常認同台灣對世界的重要性，如台灣對烏克蘭的援助，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間對多國提供的援助，現在世界面臨強權威脅，各國間應該彼此合作而非脅迫。

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戴伊指出，愛丁堡是一個以文化跟節慶聞名的城市，但除了文化領域，愛丁堡也對智慧城市議題相當有興趣、很想與台灣就此議題交換經驗，期望愛丁堡能成為歐洲地區智慧城市的首都；而因應氣候變遷議題，淨零排放是首要目標，很樂於跟高雄開啟實質合作，現在蘇格蘭積極投入再生能源，相信雙方可以一起探討解決方案。

戴伊表示，原本計畫好要親自到高雄參與世界同志遊行（WorldPride Taiwan）這場世界級活動，雖然被迫取消，但相信台灣會繼續推動多元平權價值。（編輯：黃世雅）1111021