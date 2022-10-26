遭指獨厚特定廠商 金酒按鈴申告

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金酒副總經理兼發言人陳啟展（左）和金酒工會理事長李宏定（右），在律師林羿樺（中）陪同下，26日到金門地方檢察署按鈴申告民眾王經軍妨礙名譽及妨礙信用。中央社記者黃慧敏攝 111年10月26日（飲酒過量有害健康，酒後勿駕車）

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門酒廠公司今天表示，品牌聯名是行銷趨勢，金酒透過天福集團已在中國大陸打開行銷高端市場；民眾王經軍以不實訊息誣衊金酒，傷害金酒名譽，對他提告妨礙名譽及妨礙信用。

金酒副總經理兼發言人陳啟展和金酒工會理事長李宏定，上午在律師林羿樺陪同到金門地方檢察署按鈴申告。陳啟展接受媒體聯訪時表示，王經軍在夾報文宣中稱金酒「黑金剛」雙品牌聯名，獨厚天福集團，已損及金酒，金酒澄清說明後仍然持續誣衊，顯然是刻意、有背後惡意目的。

陳啟展表示，為了避免金酒受到傷害，連帶損及所有員工、消費者及收藏家的權益，金酒被迫提告，以正視聽，希望有心人士不要為了私下各種目的傷害所有金門人的金酒，還給金酒公司專業的經營環境。

李宏定說，傷害金酒，就是傷害金酒員工，他並當場怒撕夾報文宣。王經軍接受中央社訪問回應表示，他只是一個縣民，據實以告，並不是誣告，他是檢舉人和證人，大家可以根據任何問題來討論。

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金酒說明，品牌聯名是行銷趨勢，天福集團源自台灣天仁茗茶，在中國重點城市有約1400 個門市，主要客群為高端消費人士，正好補足金酒希望開拓高端客群的空缺，從「黑金剛」款衍生的「和平之握」款5年陳高由天福銷售，就是為了要突破高端市場。

「黑金剛」是「陳年金門高粱酒原創經典款」的俗稱，金酒表示，供應給天福的和平之握黑金剛，僅在2019年就供應一批約3萬瓶，既保障金酒及下游供銷鏈的獲利，也達成開拓新市場、拉升均價的策略目標。（編輯：黃世雅）1111026（飲酒過量有害健康，酒後勿駕車）