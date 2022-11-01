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牛樟母樹林10多年管理有成 終於結實將採種育苗

2022/11/1 17:54（11/1 17:56 更新）
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林務局南投林區管理處在南投縣信義鄉人倫林道18公里處人倫苗圃旁種植牛樟母樹林，經10多年撫育管理，終於有部分母樹開花結實，目前已為果實套袋，待果實成熟轉成黑紫色，即可進行採種作業。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月1日
林務局南投林區管理處在南投縣信義鄉人倫林道18公里處人倫苗圃旁種植牛樟母樹林，經10多年撫育管理，終於有部分母樹開花結實，目前已為果實套袋，待果實成熟轉成黑紫色，即可進行採種作業。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月1日
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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投林區管理處在信義鄉種植牛樟母樹林，經10多年管理，終於有部分母樹開花結實，為避免動物危害及後續採種作業順利，辦理果實套袋，待果實成熟即可採種育苗，培育下一代。

牛樟是台灣珍貴原生樹種，在木材市場、景觀園藝市場都是民眾喜愛樹種，林務局南投林區管理處在信義鄉人倫林道18公里處人倫苗圃旁母樹林經10多年撫育管理，終於有部分母樹開花結實，已為果實套袋，待果實成熟轉成黑紫色，即可進行採種作業。

南投林區管理處今天發布新聞稿表示，牛樟為台灣特有種，分布海拔200至2000公尺山區，因材質優良具芳香味，一直是重要建築、雕刻等用材，也是森林法明定貴重木之一，為培育優良苗木供林業經營，辦理母樹物候監測、果實套袋、採種，盼培育下一代。

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南投林管處表示，人倫牛樟母樹林位於南投縣信義鄉人倫林道18公里處人倫苗圃旁，海拔約1500公尺，民國97年建造，目前有841株母樹，今年2月觀察到部分母樹開花苞，隨即進行物候監測，6月至7月果實逐漸生長，為避免動物危害及後續採種順利，已於8月套袋。

南投林管處表示，林業工作是持續耕耘成果，從母樹撫育、採種、育苗等過程，都需要專業林業人員投入，未來除持續管理牛樟母樹林，也會落實物候監測及採種育苗，培育優良牛樟實生苗木供造林，若數量足夠也可供應景觀園藝市場，以推廣優良原生樹木。（編輯：黃世雅）1111101

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