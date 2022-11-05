盧秀燕對賭張善政 力挺中信兄弟連霸總冠軍

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）中職總冠軍賽今晚將在樂天桃園棒球場開打，台中市長盧秀燕與國民黨桃園市長參選人張善政打賭，輸的人要打扮成對方替對方拉票，盧秀燕也穿上中信兄弟球衣跑行程。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽，今天晚上在樂天桃園棒球場開打，全年度戰績第一名、上半季冠軍樂天桃猿隊主場迎戰下半季冠軍中信兄弟隊。

2年前的職棒總冠軍賽，盧秀燕力挺中信兄弟曾與副總統賴清德打賭，賭輸了她也履行承諾，戴著獅子頭套跑了一整天的行程。今天盧秀燕穿上中信兄弟球衣跑行程，與張善政打賭。

盧秀燕今天出席國民黨市議員吳瓊華競選總部成立大會，她接受媒體聯訪表示，她相信中信兄弟一定能夠再度封王，蟬聯總冠軍，桃園的張善政似乎不這麼認為，他覺得一定是樂天桃猿會奪冠，兩人有打賭，若輸的人要打扮成對方替對方拉票。

盧秀燕強調，「我不會輸」，所以，她要請張善政好好思考，如何打扮，替她拉票。盧秀燕說，她是中信兄弟的球迷，也是台中市長，去年中信兄弟總冠軍，市政府協助舉辦封街遊行，今年希望中信兄弟連霸，她穿中信兄弟的球衣跑行程，集氣加油。（編輯：郭諭儒）1111105