拚連任市長 盧秀燕10日起請假全心投入選戰

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台中市政府8日上午召開市政會議，市長盧秀燕宣布，將從10日起請假，投入競選活動，請假期間市政工作不停擺，將由副市長代理，也請市府人員堅守崗位。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月8日

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）九合一選舉倒數18天，台中市長盧秀燕今天在市政會議中宣布，將從10日起請假，投入競選活動，請假期間市政工作不停擺，將由副市長代理，也請市府人員堅守崗位。

台中市政府上午召開市政會議，主持會議的盧秀燕，在一開場就說，由於九合一選舉將於26日辦理投票，這是她選前最後一次主持市政會議。

盧秀燕指出，配合公職人員選舉罷免法及中選會的規定，她將於選前2週，即從10日起向市民朋友請假，投入選舉活動。

在請假期間，她表示，雖然市長請假，但市政不停擺，請假期間，將由副市長代理市政，繼續召開市政會議，歡迎市民朋友持續透過線上直播關心市政，也請市府員工堅守崗位，不要鬆懈。（編輯：卞金峰）1111108