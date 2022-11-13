假日打選戰蔡培慧邀樂團演出 許淑華辦泡泡派對

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧團隊今天舉辦音樂祭邀樂團輪番演出，吸引許多年輕人同樂；國民黨對手許淑華則辦泡泡派對，活動包含說故事、泡泡互動遊戲，讓親子共享溫馨假日。

蔡培慧競選總部今天下午到晚間在草屯鎮南埔陳府將軍廟舉辦「南投來轉音樂祭」，除邀請多個樂團演出，民進黨立法委員蘇巧慧、高雄市長陳其邁等人也出席助講，陳其邁表示，南投有非常好的條件，但現在最缺是「選對」一名縣長，讓蔡培慧當縣長是最好選擇。

蔡培慧致詞表示，她的父親是麵包師傅，也是法師，但對手的父親拿槍射人、在市公所做一些不三不四的事，她要強調是南投百廢待舉，要讓大家看到新南投的願景；她從高中半工半讀唸到台大博士，「另一個女生」則是在理容院當總會計還投資，請問縣民若選擇縣長，是要選曾打工的人，還是曾當理容院總會計的人。

國民黨南投縣長參選人許淑華、南投市長參選人張嘉哲聯合競選總部，下午則在南投市平山里活動中心舉辦「泡泡派對」，讓親子享受溫馨假日，活動包含小朋友最愛的繪本說故事、百變造型氣球、苔球手作課程、親子泡泡互動遊戲、義賣、流浪貓狗認養等豐富內容。

許淑華透過新聞稿表示，很開心看到大小朋友有美好假日午後時光，她未來會與張嘉哲在南投市興建親子兒童樂園、舉辦親子活動，對毛小孩也會興建親善動物育樂園區，提供中途收容、醫療照護、認養服務，並打造兼具遊樂休閒與教育的育樂園地。（編輯：黃世雅）1111113