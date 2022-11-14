林義豐提撤銷罰單政見 盼消滅檢舉魔人

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）無黨籍台南市長候選人林義豐今天提出當選後「撤銷全民罰單，消滅檢舉魔人」政見，並強調確實改變台南交通，並透過改善市場周邊環境來解決攤販擺設的根本問題。

林義豐透過新聞稿指出，檢舉魔人是擾民的惡夢且濫用資源，台南每年約40萬件交通違規檢舉案，需動用50名警力專責處理。再者，檢舉魔人多為私人恩怨報復性檢舉，當大量檢舉時會癱瘓市府，而後續要處理的程序繁瑣也浪費社會資源。

林義豐指出，因此提出要廢除檢舉魔人，且註銷台南市民被檢舉魔人所檢舉的交通罰單，台南交通改善勢在必行，需增加科技執法，並提高台南警察預算與人力。

林義豐表示，由於近年來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對攤販生計影響很大，攤販謀生計只求溫飽還被開罰單，會增加大量負擔，必須從改善傳統市場來解決攤販擺設的根本問題。

林義豐指出，台南是美食之都，市場就是台南的縮影，振興優化傳統市場，帶動周邊環境與建築改善，尤其衛生食安問題是第一步，使市場變明亮整潔，提升競爭力與購物力，讓市場更加充滿人情味，希望透過台南市場體現美食文化，讓台灣與全世界認識台南，打造台南城市光榮，與市民幸福的更好未來。（編輯：黃世雅）1111114