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穿性感婚紗遊行、話題性十足 田慎節挺進嘉市議會

2022/11/26 22:53（11/26 23:06 更新）
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嘉義市傳統的「選前之夜」造勢遊行25日晚間登場，無黨籍市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（車上右）穿上婚紗造勢，成功吸引目光。中央社記者黃國芳攝 111年11月25日
嘉義市傳統的「選前之夜」造勢遊行25日晚間登場，無黨籍市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（車上右）穿上婚紗造勢，成功吸引目光。中央社記者黃國芳攝 111年11月25日
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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義市議會第11屆市議員，應選23席次，選舉結果今天出爐，姓名最長女候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也當選，主打空戰，話題性十足，成功吸引年輕人網路票源。

嘉義市第1選區市議員當選名單中，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，有網紅小商人打空戰力挺，網路上的關注度及詢問度高，選戰後期與藝人雞排妹鄭家純合體造勢逛文化路夜市，「選前之夜」還與網紅正妹穿著性感的婚紗遊行，話題性十足，成功吸引年輕人網路票源。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」24日晚上與鄭家純前往嘉義市知名小吃林聰明沙鍋魚頭，2人穿爆乳裝向圍觀民眾拜票，並發放鑰匙圈。嘉義市長黃敏惠隨後也到場與2人用餐，介紹嘉義市美食。

嘉義市各項選舉的傳統「選前之夜」，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」昨天晚上特別與網紅正妹穿上婚紗，坐在馬車上發送鑰匙圈與鮮花，因穿著火辣，當時還吸引眾人圍觀。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」提出極具爭議性的政見，包含「廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化」、「舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節」、「嘉義市性專區設立」、「滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包」，引發網友議論。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」除了外型亮麗吸睛外，在政見發表會上的15分鐘談話，很多網友大讚台風穩健、口條清晰，田慎節的人氣也跟著直線攀升。（編輯：陳仁華）1111126

#鄭家純
#嘉義市
#田慎節
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