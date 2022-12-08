林班治理工程兼顧生態保育 南投林管處獲金質獎

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）阿里山事業區第107林班保育治理工程補強原有構造物，並營造魚類、兩棲及爬蟲類、哺乳類動物活動空間，兼具生態保育、地景、河岸治理功能，獲今年公共工程金質獎水利類優等。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處主辦、宇正營造公司施工「110年度阿里山事業區第107林班保育治理工程」，運用工法對原有構造物延壽補強及加強植生，同時營造縱、橫向通道擴大魚類、兩棲及爬蟲類、哺乳類等活動空間，兼具生態保育、河岸治理功能。

行政院公共工程委員會舉辦第22屆公共工程金質獎，得獎名單日前出爐，南投林管處辦理這項林班保育治理工程獲水利類優等，工程會表示，得獎案件在導入新工法、自動化技術，節能減碳、環境保護、永續發展等方面有良好績效，頒獎典禮將於12月22日舉行。

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南投林管處今天發布新聞稿表示，加走寮溪地區棲地環境良好，野生動物豐富，且有利用加走寮溪活動的需要，因此施工前、中、後辦理生態調查，確認工程生態友善機制及設施符合現地生態需求，調查結果，陸域部分使用友善措施物種包含台灣野山羊、台灣山羌、黃鼠狼、台灣獼猴、藍腹鷴等，顯示友善措施實用性。

林管處表示，棲息加走寮溪的台灣白甲魚有沿溪上溯習性及需要，因此，工程將橫跨溪流固床工低矮化，並於攔水堰旁設置引水渠道兼魚道，藉由不同水深配置，在魚道內營造多樣水域棲地，使魚類順利上溯至上游深潭，完工後經多次水下攝影，可見下游入口、引水設施中段、上游出口皆有台灣白甲魚活動。（編輯：黃世雅）1111208