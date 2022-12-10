新北耶誕城演唱會卡司一次看 瘦子蔡健雅壓軸

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（中央社記者高華謙新北10日電）新北耶誕城演唱會今天起連2天盛大登場，在新北市府市民廣場可看到蔡健雅、畢書盡、瘦子與韋禮安等巨星演出，新北市府也啟動人流與交通管制，確保民眾安全。

「2022新北歡樂耶誕城」巨星演唱會是每年重頭戲，黃子佼第8度擔綱主持，根據演出順序，10日晚間6時起依序有八三夭、閻奕格、陳威全、告五人、陳勢安、機智男孩 IT BOYZ、小樂 吳思賢、Bii畢書盡、韋禮安、動力火車。

11日的演出順序為OZONE、李東軒、戴愛玲、熊仔、大淵MUTA、加油喜事、五堅情WOLF（S）、小春Kenzy、蔡健雅、瘦子E.SO；不過演出順序僅供參考，仍要以現場實際演出為準。

民眾除了到現場一睹巨星風采，也可在「新北旅客」臉書及YouTube、「TVBS歡樂台」、「TVBS精采台」、「TVBS Asia」、「TVBS NEWS」臉書及YouTube、「下午茶星聞」臉書及YouTube、「TVBS新聞網」、「CATCHPLAY+多元免費看TVBS專區」等平台同步欣賞實況轉播。

在交通管制方面，新北市政府交通局表示，除了維持因應耶誕城而實施的管制措施，如縣民大道、新站路口往土城方向下午3時至晚間11時禁止左轉新站路以外，10日、11日演唱會期間，公車下午4時到隔天凌晨0時不停靠民權路口站（中山路往土城方向）。

新北交通局呼籲民眾可搭高鐵、台鐵至板橋站；國道客運至板橋轉運站；搭捷運板南線或環狀線至板橋站，參加耶誕城活動。

新北交通局表示，民眾也可搭乘車頭LED燈顯示「行經新北歡樂耶誕城」的公車，即可抵達捷運府中站、板橋公車站、板橋車站（文化路）、新北市政府（新府路）或新北市政府（中山路）任一站，下車後只要步行就可抵達活動現場。

新北市府按歷年最多人潮經驗，估演唱會單日將湧進20萬到25萬人，為避免踩踏意外發生，人潮疏導將分階段進行管制，當廣場人潮達8成滿，將啟動第1級管制，車站市府B1連通道「只出不進」；平面縣民大道人行道「分流管制」。

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當廣場人潮滿溢時將啟動第2級管制，往廣場入口「只出不進」；當廣場、人行道人潮滿溢，將啟動第3級管制，封閉新站路與新府路內側車道，作為人潮容納區。

新北市政府消防局黃德清表示，有鑑於韓國梨泰院發生嚴重踩踏事件，消防局這次在舞台區、地下連通道、板橋車站、縣民大道與新府、新站路口等9處布署45名消防救護人員，另現場各處消防救護人員將對主要出入動線加強戒備巡視，以因應突發受傷狀況。（編輯：方沛清）1111210