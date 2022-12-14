北市議長國民黨內初選 戴錫欽、李彥秀參戰

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（中央社記者劉建邦台北14日電）國民黨台北市正副議長黨內初選15日投票，有意角逐的市議員戴錫欽今天登記後受訪時說，盼加速國民黨世代交替；李彥秀指出，別因初選登記打壞黨內團結，老幹新枝各有強項。

九合一選舉結束，國民黨在台北市議會取下30席，加上親藍議員，席次過半，市議員25日就任，當天選出正副議長，預期藍營可順利奪下。國民黨台北市黨部日前宣布，正副議長黨內初選今天下午登記結束，明天在議會黨團辦公室辦理投票。

目前登記參選議長包含陳錦祥、戴錫欽、李彥秀，參選副議長的有葉林傳、陳炳甫。

戴錫欽今天前往登記後接受聯訪時說，國民黨在此屆議員選舉是實質過半，他角逐議長，就是希望加速國民黨世代交替，及盼可提升議會問政品質，和監督及協助台北市長當選人蔣萬安未來要推動的市政建設。

他表示，國民黨常被詬病就是人才輪替、世代交替趕不上民進黨，這不應是口號，隨蔣萬安當選，意味台北市民更希望國民黨加速世代交替，也希望透過年輕世代角逐建立良性競爭，這對國民黨是好事。若他當選北市議長，除全面提升議會問政品質，針對議會預算人事等落實公開透明，並確保不分黨派議員可確保職權及問政質詢等。

他指出，當選議員後將邁入第6屆任期，從政初衷是要做好政治工作者角色，他沒傲人背景，若經黨內初選，最後可代表角逐議長，意味國民黨從早期威權政黨，跨界到民主政黨，後續更可成為接地氣的庶民政黨，這有時代性意義。

李彥秀登記後接受聯訪表示，這次參選黨內初選，並未與人搭配，競爭不是壞事，希望不要因黨內初選打壞團結，因老幹新枝都有各自擅長及強項，大家都是台北隊。

她說，針對議長選舉，提出10項政見，包含讓議會問政透明等，過去曾擔任5屆市議員，認為議會應與時俱進，並擴大讓市民參與，且重申有競爭非壞事，因彼此可互相學習。（編輯：張銘坤）1111214