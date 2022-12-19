約旦博士生幫學童綁頭巾 彰縣國小舉辦中東文化體驗

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化縣文德國小辦活動介紹中東文化，邀曾在約旦擔任警察的博士生許伯翰介紹中東錢幣和飲食，也幫小朋友綁上頭巾；許伯翰說，在台灣看見對多元文化的包容，讓他更喜歡這個國家。

彰化芬園鄉文德國小今天發布新聞稿指出，學校舉辦中東美食文化體驗活動，邀請目前在國立雲林科技大學就讀博士班的許伯翰（Abrahim Alshakhatreh）到校，向小朋友介紹中東的地理位置與文化特色，也讓學生了解中東錢幣及飲食文化。

文德國小校長李政穎指出，曾在約旦擔任警察的許伯翰準備在雲林開中東餐廳，為讓小朋友了解中東文化，因此規劃中東美食文化體驗活動，藉由投影片、幫小朋友綁中東頭巾以及品嘗中東美食，介紹中東文化。

許伯翰說，台灣人對中東國家認識非常少，且常帶有偏見，不過他在台灣的這段時間，也看到台灣對多元文化的包容及接受，讓他更喜歡這個國家，也希望透過他的努力，讓更多台灣人認識中東文化。

就讀六年級的顏姓學生說，他很喜歡中東料理，用了很多香料，真的很好吃，而且中東文化也很有趣，希望有機會能夠去約旦玩。（編輯：陳仁華）1111219