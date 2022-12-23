基隆塔完工林右昌開箱 以橋式起重機發想新地標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆市政府推動「基隆山海城串聯再造計畫工程（基隆塔）」，斥資新台幣約3.7億元打造，以港區橋式起重機為發想，啟用後可透過基隆塔電梯及高架人行棧道的水平及垂直動線，將遊客自基隆港東岸運送到中正公園主普壇後側，縫補基隆港區及東岸步行動線，達成港、城、丘新生活體驗。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆23日電）以港區橋式起重機為發想的基隆塔已完工，日後驗收啟用後可將遊客自基隆港東岸運送到中正公園主普壇後側。基隆市長林右昌今天在卸任前夕親自「開箱」，向外界展示內外面貌。

基隆市政府發布新聞稿指出，基隆山海城串聯再造計畫工程（基隆塔）斥資新台幣約3.7億元打造，高約60公尺。它是以港區橋式起重機為發想，啟用後可透過基隆塔電梯及高架人行棧道的水平及垂直動線，將遊客自基隆港東岸運送到中正公園主普壇後側，縫補基隆港區及東岸步行動線，達成港、城、丘新生活體驗。

新聞稿中，林右昌表示，基隆塔不只是基隆地標，未來也會是台灣國門地標，當國際郵輪從外海進到基隆時，船上遊客第一眼就會看到基隆塔。他將卸任市長、今天是最後一天上班日，特別把施政成果呈現給外界。

基隆市政府都市發展處指出，基隆塔工程現已完工，將進入驗收階段，特殊的豎梯造型設計，將是全台首創依山傍海的特殊建築體。

都發處表示，基隆塔與主普壇間的橫道不只可舉辦各種展覽或做為商業服務區，更是360度遠眺基隆的最佳觀景地；主普壇前廣場結合茶屋，未來也可成為假日市集，吸引旅客上山看船、喝茶、逛市集。（編輯：戴光育）1111223