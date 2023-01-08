龍潭三坑抽水站爆管 台水允災損10萬內過年前賠償

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園龍潭三坑抽水站管線破裂造成33萬戶停水，台水公司因修復不及延後復水，桃園市長張善政今天到平鎮淨水場視察，水公司表示，原則上災損10萬元以內者會在農曆年前完成賠償。

台灣自來水公司承諾今天早上恢復供水，但因修復不及延後復水，張善政下午在經發局長張誠、社會局長陳寶民及新聞處長羅楚東陪同下，前往視察了解台水公司平鎮淨水場原水進出及供水狀況。

張善政視察後接受媒體聯訪表示，龍潭區三坑抽水站昨天管線破裂，造成楊梅、平鎮、中壢、大園等多處居民停水，平鎮淨水場已在下午1時恢復出水，但各地用水需求量高，雖然出水量已接近滿載，仍有部分地區水壓不足，各區已逐漸恢復供水，偏遠及地勢較高區域則將於晚間12時前逐步恢復正常供水。

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張善政說，搶修作業因為管線大、長度長，導致較為耗時，恢復供水時間也較原先對外公布時間更晚，未來市府將與台水公司針對突發事件建立SOP標準作業流程，妥為因應，對於事件受災的居民，也將由社會局協助向自來水公司申請賠償。

台灣自來水公司第二區管理處處長呂崇德接受媒體表示，台水公司明天將與停水受災戶進行協商，預計10日將舉行協商會議，並採取從寬、從速的方式處理賠償事宜，預估災損金額在新台幣10萬元以內的案件，可以在農曆年前完成賠償。（編輯：李錫璋）1120108