張善政稱「抿一下」非酒駕 議員要求向市民道歉

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（中央社記者葉臻桃園12日電）遭質疑酒駕的桃園市長張善政今天表示，絕無酒駕，他那時「抿一下」，跟法定酒駕值絕對差很遠；民主進步黨籍桃園市議員王珮毓說，地方首長帶頭不良示範，應向桃園市民道歉。

張善政10日駕車視察水情，但遭民進黨籍桃園市議員余信憲曝光前一晚餐敘手拿紅酒照，質疑酒駕；台灣酒駕防制社會關懷協會昨天發布新聞稿表示，嚴厲譴責張善政飲酒後駕車，不僅不認錯還狡辯，要求張善政即刻向市民與國民道歉並自請處分。

張善政上午接受媒體聯訪表示，他了解市長身分動見觀瞻，造成協會疑慮，他以後會更小心，謝謝協會提醒。

至於「抿兩口」定義，張善政說，意思是酒杯沾到嘴唇，酒在嘴巴裡兩滴，有沒有下肚都是問題，應該是都沒下肚；曾與他餐敘的人都知道他不太喝酒，餐宴上酒杯的酒從頭到尾幾乎沒動。

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中國國民黨籍桃園市議員舒翠玲告訴中央社記者，張善政餐敘都只是拿酒杯做樣子、「抿一下而已」，但張善政是市長，民眾難免會質疑，也應以最高標準要求；正向肯定張善政虛心檢討，也建議未來如果有任何行程，還是應有駕駛及隨扈陪同。

王珮毓說，民眾一直對酒駕「零容忍」，張善政以前也發表過類似「零容忍」言論，還說要科技執法，卻帶頭不良示範，應向市民道歉，承諾以身作則不再犯。（編輯：李明宗）1120112