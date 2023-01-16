北市續推寒假自主學習無作業 38所國中加入試辦

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）為培養學生自主學習能力，台北市教育局取消國小制式寒暑假作業，今年再邀38所國中加入試辦，台北市教育局長湯志民並分享自己學習鳥類攝影的經驗，宣導假期自主學習的內涵。

台北市教育局今天上午舉辦假期自主學習2.0說明會，湯志民致詞表示，台北市已在民國104年廢止各國民小學寒暑假作業實施要點，學生不再受限於制式的寒暑假作業，自主學習2.0更強調以人為本，呼應新課綱素養導向的學習方式。

湯志民指出，學生應是自發主動的學習者，也是學習的主人，假期自主學習就是為了培養他們自主規劃決定、連結探索生活、多元創意發想、開展視野並分享學習的能力，今年更納入38所國中參與試辦。

他說，5年前，為了製作「長輩圖」向好友寒暄，他拿起手機隨便拍了一隻鳥的照片，結果傳出去後被反問「這是什麼鳥」，觸發他開始認識鳥的種類、習性與生態，並進一步研究攝影器材、角度與技巧等，「我現在講是什麼鳥，絕對不會講錯」。

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分享完自己主動學習的經驗後，湯志民表示，對他而言，教育的最終目標就是「學生來上學後不想回家」，期許所有教育工作者一起努力，不斷給予學生新的學習機會，讓學生成長得更快樂。

教育局指出，假期自主學習期待學生能自我認識，並擔負起學習責任、展現自己的潛能，規劃上強調親師主動參與但不干預，並透過善誘讓學生學習去探索，在假期結束後再檢視內容、策略與進度是否達到目標，也可以辦理多元型態的成果發表，創造親師生共學文化。（編輯：戴光育）1120116