18公尺「ㄇㄚˊ幾兔」現身蓮池潭畔 化身燈會大使

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄燈會112年移師高雄蓮池潭舉辦，市長陳其邁19日宣布，高雄物產館後方水域更出現人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」18公尺高巨型可愛充氣裝置，化身燈會大使，邀請民眾到高雄玩。（高雄市觀光局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄燈會今年移師高雄蓮池潭舉辦，市長陳其邁今天宣布，高雄物產館後方水域更出現人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」18公尺高巨型可愛充氣裝置，化身燈會大使，歡迎民眾前來觀賞。

高雄蓮潭燈會進入最後倒數準備，高雄物產館後方水域今天驚喜出現人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，18公尺高的ㄇㄚˊ幾兔雙手高舉歡迎來高雄賞燈遊客，將成這次燈會最「萌」賣點。陳其邁也在臉書貼文宣布，全台最大的ㄇㄚˊ幾兔出現在美麗蓮池潭畔。

觀光局今天發布新聞稿指出，2023年是兔年，有感於許多民眾懷念去年在台灣文博會愛河灣上那隻超人氣ㄇㄚˊ幾兔，因此將以全新面貌化身燈會大使，高舉雙手在蓮池潭水上迎接大家，高喊「Welcome兔Kaohsiung」。

觀光局長高閔琳表示，今年燈會特別邀請ㄇㄚˊ幾兔高雄人氣在地創作者YUKIJI雪路，為高雄蓮潭燈會設計2隻不同造型的ㄇㄚˊ幾兔作為燈會水陸主燈。一隻現身在蓮池潭上，另一隻將趴睡在舊左營國中草地作為這次燈會大使，一起在蓮池潭賣萌，與民眾歡度春節。

今年高雄蓮潭燈會將於1月26日至2月5日登場，現階段已有「ㄇㄚˊ幾兔」、「光織湖影」、「光縴蘆葦」等作品完成。另「翻轉未來視」等作品也已準備進場，歡迎大家1月26日開幕當天前來賞燈。

觀光局也提醒，高雄蓮潭燈會鄰近高鐵、台鐵及捷運等交通節點，元宵春節期間到高雄，可搭乘公共運輸，免煩惱停車及塞車問題。（編輯：謝雅竹）1120119