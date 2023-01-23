高雄蓮潭燈會作品亮相 佛光山展現無人機演出

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高雄蓮池潭入口的燈籠作品「翻轉未來視」，燈籠背面文字「招財進寶」是過年常見的吉祥話與祈福文字，但將文字翻轉後，卻可看出「追求自由民主」字樣。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）2023年高雄燈會移師左營蓮池潭，除了水上主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」，還有「翻轉未來視」等作品陸續亮相。此外，高雄佛光山平安燈會有高達500架無人機、10分鐘演出，規模更勝以往。

高雄市觀光局長高閔琳今天表示，今年燈會邀請許多高雄創作者參與，除了有ㄇㄚˊ幾兔燈飾外，更邀擅長翻轉文字設計的設計師林國慶來創作一盞巨大燈籠。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，林國慶選在蓮池潭入口的牌樓設計一座巨大的燈籠作品，名為「翻轉未來視」，燈籠背面文字「招財進寶」是過年常見的吉祥話與祈福文字，但將文字翻轉後，卻可看出「追求自由民主」字樣。

此外，蓮潭燈會還打造了一座秘境小島，將蓮池潭周圍廟宇內的神獸，幻化成如「封神演義」內的神話動物，有四不像麋鹿、青鸞火鳳、青毛獅子、舍舍迦兔、九尾狐神等神獸在晚間發出幽暗光芒與色彩，讓參觀者宛如踏入秘境。

觀光局表示，蓮潭燈會目前已有水上主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」、翻轉未來視、秘境神獸、光織湖影等作品陸續完成，其他作品也進入最後測試階段，相關燈飾作品、活動及周邊景點訊息將陸續釋出。

佛光山2023年春節平安燈法會的無人機展演，自初一至初五（22日至26日）晚上8時30分於佛光山大雄寶殿升起，佛光山表示，今年高達500架無人機、10分鐘演出，規模更勝以往。

佛光山指出，今年無人機展演講述兔王捨生救度群生的慈悲故事，最後在空中以星雲大師給予的「仁和安康．富樂吉祥」祝福語，祝福大家一整年幸福滿滿。（編輯：張雅淨）1120123