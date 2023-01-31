古道整修 南橫八景之一天龍吊橋暫封閉

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南橫八景「天龍吊橋」2022年11月恢復通行，因考量北端連接的古道將進行整修，從2月1日起再度封閉，預計6月開放。圖為春節期間許多遊客到訪。（天龍店提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年1月31日

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）南橫八景「天龍吊橋」去年11月恢復通行，因考量北端連接的古道將進行整修，從2月1日起再度封閉，預計6月開放。

南橫公路八景之一的東段首景天龍橋 （吊橋）於103年被鑑定危橋封閉，僅有應急時開放使用，去年11月初整修完成開放通行。

臉書Haitutuan海端鄉公所專頁昨貼文表示，天龍古道長年受到風雨侵蝕以及地震影響，路線壞損狀況嚴重，考量施工路徑安全需要，2月1日起天龍吊橋暫時性封閉。

海端鄉公所表示，天龍步道位於台20線台東縣海端鄉霧鹿村，由天龍吊橋出發，全長1.089公里，海拔上升約240公尺，在南橫公路尚未開通前，天龍古道是利稻等部落居民唯一聯外道路，直到現今也是除南橫公路外的唯一替代聯外道路，跟接鄰的天龍吊橋一起具備歷史文化意義及觀光特色外，被列為南橫八景之一，更具有公路受阻時救急的交通功能。

由於年久失修，吊橋與步道都出現壞損的問題，甚至在103年封閉通行，於是海端鄉公所規劃了三階段的修繕執行，也進行相關經費的補助爭取與預算追加。

海端鄉公所表示，111年底完成第一階段的橋體更新修繕並開放吊橋步行，今年2月則要進行第二階段的步道下半段修繕，主要處理橋頭北側坡面的穩固強化、以及步道、橋梁的修繕與優化等，希望能奠定沿線安全的基礎。

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第三階段則是步道上半段的修繕，受到地震影響，上半段坡面土石有不穩定的風險，目前朝向自然養護並評估施工的可行性，再做修繕工作的規劃。

海端鄉公所表示，考量遊客安全以及工程施作的順利，海端鄉公所決議公告從112年2月1日起暫時性封閉天龍吊橋，預估重新開放時間為6月，為了步道長遠使用的需求，造成民眾、遊客不便，也呼籲遊客能遵守封橋規範，切勿擅闖施工區域危害自身安全。（編輯：李亨山）1120131