燈會站位引討論 戴錫欽：北市府應說明清楚

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（中央社記者劉建邦台北8日電）前台北市長柯文哲出席台灣燈會開燈儀式站位引討論，與柯換位的北市議長戴錫欽今天表示，當天站位都依主辦單位安排，若北市府有人要求調位，應呈現事實說清楚，別避重就輕。

台灣燈會5日舉行開燈儀式，以貴賓身分出席的柯文哲因站位被安排在最旁邊引發關注。台北市長蔣萬安6日說，位置安排是由交通部觀光局規劃，「我們都尊重」。

戴錫欽今天在台北市議會接受聯訪時說，台灣燈會開燈儀式站位，都是依主辦單位安排，當天被引導至舞台時，剛好在柯文哲旁，當時飄小雨，有詢問柯已站多久，因有許多官員及外賓出席，也擔心是否因下雨造成失禮等情況。

他表示，柯文哲當天似乎未太在意站位安排，但後續引發媒體關注，且出席燈會活動的貴賓站位，都是主辦單位協調決定，他與柯的位置都在最後，其實沒差別，且因台灣燈會是前任北市府團隊承辦，並做出很多準備，若把柯規劃為開燈官也沒關係。

戴錫欽指出，台灣燈會是蔣萬安就任後舉辦的最大型活動，若外界對於他和柯文哲的站位有疑慮，北市觀傳局長陳淑慧等市府團隊，第一時間應把事實呈現給蔣萬安，不要避重就輕，若真有人要求調位，就直接告知且說清楚。

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此外，已遞出辭呈的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨天提到，希望戴錫欽可兼任市黨部主委。戴錫欽表示，黃呂錦茹會提到，可能是因其他縣市有議長是兼黨部主委，但他現在目標就是提升議會軟硬體等，認為黃呂錦茹應繼續接主委。

民進黨新北市議員卓冠廷昨天指出，讓前台北市長柯文哲站在台灣燈會開燈儀式最旁邊是台北市政府的要求。台北市政府今天回應，站位安排是兼顧傳統及國際禮儀的結果。（編輯：方沛清）1120208