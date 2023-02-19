邱奕勝姪子邱繼泰挑戰立委 遭爆酒駕發文致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市議會議長邱奕勝姪子邱繼泰，17日宣布爭取代表國民黨參選桃園市第6選區立委，但今天遭媒體人爆料曾酒駕，邱繼泰除發文致歉，也表示願擔任終身酒駕防制宣導義務工作者。

31歲的邱繼泰曾在桃園市長張善政競選期間擔任青年發言人，他在17日宣布爭取代表國民黨參選桃園市第6選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）的立委選舉。

不過媒體人黃揚明上午以「酒駕仔竟想選立委」為題在臉書Facebook發文表示接獲爆料，2016年9月30日，當時年僅23歲的邱繼泰曾因酒駕被桃園地方法院判刑4個月，可易科罰金新台幣12萬元，且當時酒測值高達每公升0.76毫克，是公共危險罪門檻0.25毫克的3倍多。

對此，邱繼泰下午也在臉書發文向社會大眾及支持的市民朋友表達歉意，他表示「酒後駕車就是不對，不對就是不對，我無從為自己學生時代犯的錯誤行為辯駁」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱繼泰說，年輕氣盛、年少無知都不是藉口，無時無刻痛定思痛，近年投入地方事務、傾聽民意，每每看到因酒駕造成的各種傷害，更深感羞愧、懊悔不已，決定參選公職就是秉持「承擔」的精神，「承擔」也包括承擔所有過去自己的所作所為，以及外界的所有褒貶。

對於酒駕肇事過往，邱繼泰指出，他不會迴避、辯解，只會花更多時間研究酒駕防制，若有機會進入國會服務，只要台灣酒駕防制社會關懷協會有任何需要，他願擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，戮力推動酒駕防治的法案杜絕酒駕悲劇。（編輯：方沛清）1120219