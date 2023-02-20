邱繼泰挑戰立委遭爆酒駕道歉 張善政：應到此為止

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桃園市長張善政（中）20日出席活動時受訪被問及如何看待桃園市議會議長邱奕勝姪子邱繼泰遭爆酒駕事件，張善政表示，邱繼泰已公開道歉，事情應到此為止，邱繼泰將來盼投入公職替鄉親服務，他覺得這是好事。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月20日

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市議會議長邱奕勝姪子邱繼泰，17日宣布爭取代表國民黨參選立委卻遭爆曾酒駕，桃園市長張善政今天表示，邱繼泰已公開道歉事情應到此為止，若國民黨確定提名，他也會支持。

張善政今天出席「桃園．台東好釋多－鳳梨釋迦行銷記者會」，會後接受媒體聯訪，對於記者詢問如何看待邱繼泰遭爆酒駕。張善政說，邱繼泰昨天已公開道歉，事情應該就到此為止，邱繼泰將來希望投入公職替桃園鄉親服務，他覺得這是好事。

記者追問，未來是否考慮幫邱繼泰站台。張善政回應，一旦國民黨確定提名，他會支持國民黨提名的好人選。

31歲的邱繼泰曾在張善政競選桃園市長期間擔任青年發言人，他在17日宣布爭取代表國民黨參選桃園市第6選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）的立委選舉。

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不過遭媒體人黃揚明以「酒駕仔竟想選立委」為題在臉書Facebook發文表示接獲爆料，2016年9月30日，當時年僅23歲的邱繼泰曾因酒駕被桃園地方法院判刑4個月，可易科罰金新台幣12萬元。

對此，邱繼泰也在臉書發文向社會大眾及市民朋友表達歉意，他說，若有機會進入國會服務，只要台灣酒駕防制社會關懷協會有需要，他願擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，戮力推動酒駕防治的法案杜絕酒駕悲劇。（編輯：方沛清）1120220