新竹市準社會處長 台少盟指查處性騷案督導不周

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（中央社記者陳至中、曾以寧、郭宣彣台北11日電）新竹市政府延攬青年發展署科長黃佳婷出任社會處長。但台少盟今天指出，黃佳婷去年接獲查處的性騷擾案件中，有業務督導不周和無視陳情的爭議，「令人憂心是否適任。」

新竹市政府昨天公布，黃佳婷目前調派程序已完備，預計3月31日上任。對於台少盟今天提出的質疑，新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，「不回應」。

教育部青年發展署則回應，台少盟指的性騷擾案件，嫌疑人已於計畫審議業師名單中除名，同時查察嫌疑人過去曾參與的青年署活動，並加強青年署內部的教育訓練。至於黃佳婷的任用，屬新竹市政府人事權責。

台灣少年權益與福利促進聯盟今天稍早發出新聞稿，理事長林月琴表示，去年6月台少盟曾召開記者會，舉發一名講者是長年性騷擾慣犯，其中數起案件發生在黃佳婷主責的青年發展署活動中。

林月琴表示，黃佳婷擔任青年署科長期間，長期未能督導、發現講者的問題，也缺乏性騷擾防治的相關法制概念，面對檢舉案件沒有積極作為，持續邀請嫌疑人擔任各種課程講者，使少年暴露於性騷擾風險中。

林月琴肯定新竹市政府跨領域選拔人才，但認為社會局是中央到地方各級政府提供社會福利服務的關鍵崗位，理應以最高標準看待官員人選。黃佳婷非但過往在兒少性騷擾案件處理有爭議，又缺乏社會福利或公衛相關專業背景，呼籲新竹市府從長計議。

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教育部青年署今天稍晚以文字回應指出，台少盟新聞稿指的的性騷擾案件，嫌疑人已於計畫審議業師名單中除名。青年署後續也訂定強化性別平等、性騷擾防治處理原則，並訂出邀請業師的把關機制。

青年署表示，近來透過多場內部同仁教育訓練，提升人員知能，並於所有招標委外案、補助案等，要求委外廠商、活動單位務必加強工作人員性別平等及性別意識培訓，提醒審議業師輔導分際。（編輯：陳清芳）1120311