桃市議員質詢批尸位素餐 法務局長拍桌爆口角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市議會今天爆發言語衝突，議員質詢市府工作報告內容與前朝雷同，批尸位素餐、愧對人民；法務局長賴彌鼎氣的拍桌與議員對罵。市長張善政認為議員侮辱公務人員，不能接受。

張善政上任滿88天，今天首次列席桃園市議會進行施政報告，在民進黨籍桃園市議員余信憲質詢時發生火爆口角衝突。

余信憲質詢時表示，張善政主政的市政府工作報告，大篇幅抄襲前桃園市長鄭文燦時期的市府工作報告，甚至還有結論是直接複製貼上，只有最後局長的名字改過，根本是尸位素餐、愧對人民。

桃園市政府法務局局長賴彌鼎當下氣的拍桌，怒斥「什麼叫尸位素餐」，民進黨籍桃園市議員林志強對賴彌鼎怒吼「這是該有的態度嗎，開什麼玩笑」，賴彌鼎則說「你剛說我的結論有三分之二不一樣」，議員則要求議長邱奕勝請賴彌鼎離席。

賴彌鼎隨即起身收拾桌上資料，向主席台一鞠躬後離開議場，過程中還向議員席喊話，要民進黨籍桃園市議員魏筠替他主持公道，林志強則對他怒喊「亂來」，賴彌鼎氣的反駁「你們才亂來」。

余信憲隨後質疑賴彌鼎離席時有罵髒話，要求張善政道歉，張善政表示，「尸位素餐、愧對人民這8個字，是對所有公務人員的侮辱，我們不接受，你應該先為這兩句話跟我們道歉，我就為他（賴彌鼎）的行為跟你道歉」。

張善政說，賴彌鼎剛才有沒有罵髒話，他沒有聽清楚，「如果有罵的話我跟您道歉」，但尸位素餐、愧對人民這8個字，「你也欠我們所有局處首長一個道歉」，施政有延續性，內容有部分重複也是很自然的事情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴彌鼎在議場外向中央社記者表示，余信憲說法務局的結論是三分之二不一樣，「怎麼可以說所有局處所長都是一模一樣，照抄、尸位素餐，這是多嚴重的污衊」，他要表達抗議，但剛剛沒有在議場說髒話。

賴彌鼎說，他是法律人，做事實事求是、最重視邏輯，法律本來就有很多都是引用，但沒有全篇都一樣，施政報告的書類他每個字都看過，「是可忍，孰不可忍，怎麼可以說我尸位素餐」。（編輯：方沛清）1120322