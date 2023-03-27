竹縣續發敬老金1萬元 4/1起申請有排富

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新竹縣政府27日表示，縣府衡量財政、以及排富等情形，112年將續發發敬老禮金新台幣1萬元，從4月1日起受理申請，並設有排富條款。前右為縣長楊文科、前左為竹縣橫山鄉長張志弘。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月27日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣政府今天表示，竹縣衡量財政、以及排富等情形，今年將續發發敬老禮金新台幣1萬元，從4月1日起受理申請。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣人口快速成長，縣府在衡量縣府財政，在排富等前提下，決定今年續發敬老禮金1萬元，將從4月1日到9月30日受理申請。

縣府社會處表示，今年敬老禮金發放對象條件為，年滿65歲、且在民國94年8月1日以後設籍竹縣，以及截至申請日當天已設籍滿10年者。此外，若去年已申請並審核通過者，今年可免重新申請。

社會處說，為讓資源公平合理運用，敬老禮金設有排富條款包含，110年個人綜合所得總額超過50萬元、個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元、領有軍公教退休金者、領有老農（漁）福利津貼、以及領有榮民就養給與者。

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社會處指出，還有在最近1年內居住國內未滿183天、現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁者，也不能領取敬老禮金。

社會處指出，為加速發放時程，將分2批發放，去年申請已通過審核者與今年4月1日至6月30日提出申請並審核通過者，縣府將於7月中發放；第二階段是在7月1日至9月30日提出申請並審核通過者，將於11月中發放。（編輯：李亨山）1120327