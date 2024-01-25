宜蘭南澳地區海域 將全面開放遊憩活動

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）宜蘭縣政府今天邀集相關單位開會討論後達成共識，南澳地區海域全年度可以從事各項水域遊憩活動，最慢於45天內完成開放公告。

南澳海岸屬於陡降型，潛藏諸多風險，當地於民國107年曾發生長浪襲捲玩沙灘車的遊客，造成5人死亡，宜蘭縣政府同年公告，當地海域全面禁止水域遊憩活動。

縣府於110年修正公告，第1階段開放每年4月至9月可從事「中、低風險」水域遊憩活動，例如獨木舟、SUP等，但全年禁止游泳、衝浪及水上腳踏車3項「高風險」水域遊憩活動。

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縣府工商旅遊處今天表示，因應水域遊憩活動玩家建議，工旅處啟動第2階段開放程序，今天邀請中央政府和民間團體等單位共同討論後達成共識，南澳地區海域全年度可以從事各項水域遊憩活動，最慢於45天內完成開放公告。

工旅處指出，在完成第2階段公告開放前，仍須遵守現行南澳地區海域遊憩活動公告，違反規定者，將依發展觀光條例規定，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰；具營利性質者，處5萬元以上、20萬元以下罰鍰。（編輯：林恕暉）1130125