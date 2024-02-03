澎湖望安長者急病 海巡漏夜後送就醫

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（中央社澎湖縣3日電）澎湖望安離島一名85歲長者，深夜因慢性阻塞性肺病併急性發作肺炎，海巡隊巡防艇今天凌晨以最大航速後送至三總澎湖分院就醫。

海巡署金馬澎分署第13巡防區指揮部表示，澎湖望安與將軍離島，一連2天島上的2名長者因頭部外傷與急病，分別由澎湖海巡隊及時救援送醫。

海巡署第13巡防區昨天深夜11時30分接獲望安衛生所通報，85歲老翁因慢性阻塞性肺病併急性發作肺炎，急需後送馬公就醫，請求澎湖海巡隊巡防艇救援，並同步通報第7岸巡隊馬公安檢所和消防局。

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海巡隊漏夜出動巡防艇救援，在今天凌晨0時27分抵達望安潭門漁港，順利搭載病患、家屬與醫護人員等3人，以最大安全速率馳返馬公港，於清晨1時26分將患者交由消防局救護車載往三總澎湖分院就醫。

海巡署表示，重視澎湖離島居民生命安全醫療權益，秉持「時間即生命，速度即希望」，會在第一時間獲報前往應處，並呼籲民眾如有需協助情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署會立即派員前往應處。（編輯：郭諭儒）1130203