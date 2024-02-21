八里觀音山區遭檢舉新蓋違建 新北已拆除14件

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（中央社記者王鴻國新北21日電）觀音山八里區山坡地近來有民眾向新北市府檢舉，有人大興土木蓋別墅違建，擔心引發土石流危及山下居民安全；市府表示，已派員會勘並拆除新違建14件，既存違建均拍照列管。

觀音山八里區山坡地為都市計畫保護區，近來有民眾向市府檢舉，山坡地大興土本，新建許多建築物，擔心可能影響水土保持，若引發土石流，可能危及山下居民的身家安全。

而民眾檢舉的山區建築中有許多是98年前既存違建，其中包括國民黨新北市議員陳家琪的老家。陳家琪向中央社記者表示，觀音山區有許多早期農作及採石的民眾，因此，就在自己土地上蓋房子，這些房子普遍是沒有建照及使照。

她表示，老家是過去工寮改建，目前是70多歲父親及90多歲阿嬤在住，屬98年前的既存違建，過去也曾希望補辦使照合法化，但是都被退件，至於民眾檢舉其他地區有新建違建，她希望市府依法執行，該怎麼辦就怎麼辦。

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新北市政府農業局表示，去年底接獲民眾陳情指控八里觀音山區有違規使用，經市府相關單位現地會勘，查土地為都市計畫保護區，現況未有核准的農業設施，已依農業發展條例規定，請都計、建管及稅捐單位辦理。

工務局表示，經農業局等單位會勘，只要是98年以後的新違建，都已依法要求當事人自行拆除或由市府進行強制拆除，當地14件新違建已拆除完成，其他既存違建拍照列管。（編輯：李錫璋）1130221