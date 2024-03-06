國軍設靶場未溝通引地方不滿 允諾重新研議

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）陸軍花防部擬在花蓮七星潭附近海灘規劃靶場執行射擊訓練，未事先知會鄉公所，引起反彈，鄉長何禮臺批軍方藐視地方聲音，且靶場鄰近觀光區。軍方坦承聯繫疏失，允諾重新研議。

何禮臺今天接受媒體聯訪指出，花防部上月23日到康樂村會勘T-91步槍輕兵器對海射擊區域，事前僅以電話跟通訊軟體通知部分縣議員、代表及村長，未以正式公文方式通知鄉公所，公所直到3月1日收到公文，才知道將進行步槍射擊訓練。

何禮臺指出，轄內有陸軍、空軍基地、花蓮機場及油庫等重要軍事設施，只要不影響居民生活品質，國軍有任何訓練或建設需求，公所都盡力配合，認為這次花防部，私下邀約部分民代會勘，就要公所配合，是藐視地方聲音。

他以空軍夜間訓練為例，日前空軍第五聯隊來公所討論1個月將進行2至3次夜間訓練，考量保衛鄉親需求，公所允諾協助向民眾宣導、支持國軍訓練。

何禮臺表示，規劃靶場的海灘位於193縣道拓寬區，鄰近七星潭風景區，當地已確定有7家觀光飯店進駐，若未來實施常態性打靶訓練，會嚇跑遊客及投資業者，扼殺觀光發展，若軍方沒有給滿意的回覆，不排除率鄉民抗議。

新城鄉公所今天邀集地方人士舉行緊急會議，花防部少將參謀長賴政豐代表軍方出席，他坦承，會勘通知確實有行政作業疏失，表達歉意，對於地方憂心影響觀光，會將意見帶回討論，重新研議。（編輯：黃世雅）1130306

陸軍花東防衛指揮部擬在花蓮縣新城鄉康樂村海灘規劃靶場，但未以正式公文方式通知，鄉公所直到日前才知道將進行步槍射擊訓練，除引起反彈，地方也憂心地點鄰近七星潭風景區，若常態性實施訓練，恐影響觀光。（新城鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 113年3月6日