嘉市9旬翁10餘年前捐救護車 子女接棒再贈消防局

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義万旌企業創辦人、93歲蔡有土10餘年前以父母名義捐贈救護車，他表示，子女今天以亡妻的名義捐贈嘉義市消防局1輛救護車，下一代展現孝心持續為社會公益貢獻心力。

嘉義市消防局指出，蔡有土創辦万旌企業，事業現由第3代接班，熱心參與多項慈善活動的他在民國95年以其父母名義，捐贈嘉義市消防局1輛救護車，將愛轉化成具體行動力。

消防局表示，蔡有土的子女蔡至展等人感念其去年病故母親蔡魏水蘭，以蔡魏水蘭名義捐贈消防局救護車，命名為「謙美2號」，今天舉行捐贈儀式，由嘉義市長黃敏惠代表受贈，並回贈救護車紀念模型及感謝狀表彰善行義舉。

會中，蔡有土說，子女捐贈救護車感念亡妻生前的辛苦付出，展現家族孝心精神，也希望持續將這一份愛延續下去，未來家族會繼續努力貢獻社會，積極投入社會公益。

黃敏惠致詞表示，民間捐贈救護車，藉此提升嘉義市緊急救護能量及服務品質，消防局也將持續以最快速度維護市民生命安全，提供完善緊急救護服務網絡，期許民間企業、團體持續支持消防，讓愛不斷地傳承下去。

嘉義市消防局長郭立昌表示，嘉義市民國112年緊急救護出勤達1萬7794件，平均每月1483件，救護量龐大，救護車需求量頻繁。

郭立昌指出，因各界善心人士踴躍捐贈救護車，且配置完善先進儀器，加上救護人員技術精良，提升救護服務品質，嘉義市去年緊急救護OHCA（到院前心肺功能停止）狀態急救成功率上升8.39%。（編輯：戴光育）1130320