火鍋店菜葉有蟲已下肚 中市食安處稽查缺失限期改善

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）有民眾到台中1家火鍋店用餐，發現菜葉上有蟲，且都已下鍋吃下肚；中市食安處店內稽查發現，多處有蟑螂病媒及盛裝乾貨容器髒污、熟食用砧板髒污應汰換，開單限期改善。

有民眾在臉書（Facebook）社群Dcard發文，3月31日到台中某連鎖火鍋店用餐，發現火鍋內有許多黑點，本以為是胡椒或調味料，不以為意，大口喝湯，直到看到菜葉上的蟲，赫然發現黑點竟是蟲，而且全都喝下肚，讓他感覺無比噁心，完全沒了食欲。

民眾指出，向店家反應後，服務生卻跟他說沒事，並表示這是他來工作後，第2個客人反應火鍋內有蟲；先是換上新鍋，隨後才說可以退款，民眾當時認為店家沒誠心道歉，最後滿肚子氣離開。

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台中市食安處透過文字稿表示，派員前往稽查發現，業者已投保產品責任保險；但現場於熟食區上方櫃子、高湯區牆面等處發現蟑螂病媒，以及盛裝乾貨容器髒汙、熟食用砧板髒污應汰換等不符食品良好衛生規範準則（GHP）事項；已令業者即刻改善，開立限期改善通知書，複查如未改善，將依違反食安法，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

業者透過官方臉書專頁表示，發生菜蟲事件，深感抱歉，強調為讓顧客能吃得安心，店內選用小農契作有機蔬菜及低農藥蔬菜，卻在把關蔬菜清洗部分有疏失，造成當天用餐顧客有不愉快體驗，內部進行檢討改進並虛心接受指教。（編輯：陳仁華）1130402